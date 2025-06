Trofeo delle Regioni maschile Giannini sul team delle Marche | In squadra ci sono diversi talenti

Il Trofeo delle Regioni maschile, giunto alla sua 40ª edizione, è un palcoscenico di talento e passione dove le giovani promesse del volley italiano si sfidano con grinta e determinazione. Sul team delle Marche, guidato da Romano Giannini, si sono distinti numerosi talenti pronti a lasciare il segno. Con un lavoro di osservazione accurato e una squadra forte, il futuro del volley nazionale si sta componendo tra le mani di questi giovani campioni.

Romano Giannini, da quest'anno alla guida della Banca Macerata Fisiomed, è ora impegnato alla 40ª edizione del Trofeo delle Regioni di volley maschile in corso in Puglia. Il tecnico potrà contare su Dylan Leoni, assistente sia in questo torneo sia a Macerata nel campionato di A2. Da settembre, Giannini – assieme allo staff – ha avviato un lungo e attento processo di osservazione che ha coinvolto oltre sessanta atleti delle annate 2009, 2010 e 2011. Una sfida nella sfida, culminata con la selezione dei magnifici 14 che rappresenteranno le Marche nella competizione: Federico Amadio, Filippo Laraia, Leonardo Mercuri, Nico Pasqualini, Mattia Penna, Andrea Pomarico, Leonardo Sagripanti della Volley Lube; Gianmarco Panicali, Fabio Panico, Michelangelo Vergoni della Virtus; Tommaso Marcone della Pallavolo Macerata; Stefano Michelini della Nova Volley Loreto 2014; Davide Trucchia della Futura Tolentino; Valentino Gigli della Volley Macerata.