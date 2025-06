Tris del Chelsea all' Esperance Tunisi inglesi agli ottavi | ora c' è il Benfica

In un match infuocato e ricco di emozioni, il Chelsea di Maresca conquista la qualificazione agli ottavi di finale, superando l’Esperance Tunisi. Dopo la delusione con Flamengo, i londinesi ritrovano il sorriso grazie alle reti decisive di Tosin, Liam Delap e George. Ora, il cammino si fa ancora più stimolante: i Blues sono pronti a sfidare il Benfica e a scrivere nuove pagine di questa avventura europea.

