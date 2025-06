Trionfo storico a Sarno | Piccioni campione europeo per 40 millesimi!

Un trionfo storico che resterà nella memoria degli appassionati: Antonio Piccioni, nato nel 1988 a Teramo, si è laureato campione europeo KZ2 Masters sul circuito di Sarno, battendo rivali di calibro in una finale decisa per soli 40 millesimi. Una vittoria epica che conferma il talento e la determinazione di un pilota che ha scritto il suo nome nell’albo d’oro del motorsport. La gara, unica nel suo genere, ha visto la presenza di nomi...

Salerno - Sul circuito di Sarno, Antonio Piccioni ha conquistato il titolo europeo KZ2 Masters, battendo rivali storici in una finale mozzafiato decisa per millesimi. Antonio Piccioni, pilota dallo spirito tenace nato nel 1988 a Teramo, ha trionfato al Campionato Europeo FIA Karting 2025 nella categoria KZ2 Masters, disputatasi nel weekend al Circuito Internazionale Napoli di Sarno. La gara, unica nel suo genere, ha visto la presenza di nomi prestigiosi come Davide Forè, Angelo Lombardo, Manuel Cozzaglio e il campione uscente Riccardo Nalon. Al volante del suo TK Kart equipaggiato TM Racing, Piccioni ha guidato con costanza e grinta, segnando anche il giro più veloce in finale, e superando Cossaglio in semifinale grazie a tre terzi posti e un quinto piazzamento nei Super Heat. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv