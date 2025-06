Trinità insorge | Per noi il Montagna è finito

Il Trinità 224 si scaglia contro il sistema: dopo la decisione del Csi di annullare anche la vittoria contro la Querciolese, la squadra si trova di fronte a un’impasse senza precedenti. Martedì decisivo, tra ricorsi e proteste, che potrebbe segnare il destino del torneo della montagna. La società lotta con determinazione, ma il futuro resta incerto. La battaglia è appena iniziata, e l’epilogo promette sorprese.

"Per noi il Torneo della Montagna è finito, dopo la decisione assurda del Csi che ci ha mandato a zero punti". Martedì di fuoco per il Trinità che, in seguito al ricorso presentato e vinto dal Tricolore Carpineti Valestra in merito alla gara giocata domenica e pareggiata 2-2, si è visto cancellare direttamente dal Csi anche la vittoria di dieci giorni fa ottenuta contro la Querciolese, rendendo così il provvedimento retroattivo. La società enzana ha violato l'articolo 4 comma f del regolamento, schierando in campo due giocatori deroghe gold di Prima categoria, mentre è possibile utilizzarne soltanto uno; lo scivolone è stato sul guardiano Federico Scalabrini che aveva iniziato la stagione in maglia FalkGalileo (Prima categoria) per poi trasferirsi a dicembre al Celtic Cavriago in Seconda categoria, mentre l'altro atleta derogato era Saliou Keita.