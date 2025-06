Trieste guida ubriaco contromano in autostrada per chilometri | crolla sul volante salvato in extremis

Un incidente choc in autostrada di Trieste: un uomo di 31 anni, in stato di ebbrezza, ha guidato contromano per diversi chilometri, rischiando la vita sua e degli altri. Salvato in extremis sul volante, la sua corsa spericolata si conclude con una denuncia. Una vicenda che mette in luce i pericoli della guida sotto effetto di alcol e l’importanza di rispettare le regole stradali.

Un uomo di 31 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver percorso chilometri contromano in autostrada. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Trieste, guida ubriaco contromano in autostrada per chilometri: crolla sul volante, salvato in extremis

In questa notizia si parla di: guida - contromano - autostrada - chilometri

Contromano sulla statale: corsa folle e zig zag tra le auto. Poi la scoperta choc: chi c’era alla guida - In un episodio di guida spericolata, un'auto ha fatto il suo tragitto contromano su una statale, zigzagando tra le vetture.

PAURA SULL’A2: AUTO CONTROMANO PER CHILOMETRI CON TRE DONNE E UNA BAMBINA A BORDO Momenti di grande tensione sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto salernitano tra Polla e Atena Lucana, dove un’auto con a bordo tre donne Vai su Facebook

Pordenone, 84enne guida contromano in autostrada per 17 chilometri; Guida contromano in autostrada per 17 chilometri: non si era accorto dell'errore; Anziano guida contromano per 17 chilometri nell’autostrada A28 Portogruaro-Conegliano.

Trieste, guida ubriaco contromano in autostrada per chilometri: crolla sul volante, salvato in extremis - Un uomo di 31 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver percorso chilometri contromano in autostrada. Riporta virgilio.it

Guida ubriaco e contromano di notte in autostrada, poi si ferma lungo la corsia di sorpasso e si accascia – Le immagini - L'uomo di 31 anni a un certo punto ha fermato il veicolo lungo la corsia di sorpasso ed è crollato sul volante: denunciato ... Secondo ilfattoquotidiano.it