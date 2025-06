Trevignano un’altra incongruenza dai test | ora il sangue sulla statua è di Gisella ma nel 2016 non era umano

Trevignano Romano torna al centro di un giallo ecclesiastico: tra analisi del sangue sulla statua 232 di Gisella Cardia e le incongruenze tra i test del 2016 e quelli del 2024, emergono dubbi che alimentano il mistero. La superperizia del perito Giardina, attesa a luglio in Tribunale, potrebbe chiarire una volta per tutte questa intricata vicenda. Continua a leggere per scoprire cosa c’è dietro questa intrigante storia.

Ci sono incongruenze sui test sulla statuetta 'lacrimante' della Madonna di Trevignano Romano di Gisella Cardia. Il perito Giardina illustrerà a luglio la superperizia in Tribunale. I risultati degli esami del 2024 e del 2016 non combaciano tra loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nuovo sviluppo sul caso della Madonna di Trevignano. Il sangue trovato sulla statua e sul quadro di Cristo non era miracoloso, ma umano. Appartiene a Gisella Cardia, la veggente al centro dell’inchiesta. Una perizia genetica lo conferma: «È il suo sangue». I Vai su Facebook

