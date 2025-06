Treni sale la protesta | Tornare alla linea lenta sarebbe un disastro

In un contesto in cui la mobilità ferroviaria diventa sempre più critica, la protesta cresce e il rischio di tornare a linee lente sarebbe un disastro per le regioni coinvolte. È imprescindibile affrontare con urgenza le criticità dei servizi in Toscana, Umbria, Lazio e Marche, rivendicando la revisione del modello attuale e un confronto serio con le istituzioni. Solo così potremo garantire un futuro più sostenibile e efficiente per tutti.

E’ inderogabile la necessità di risolvere le gravi criticità che riguardano i servizi ferroviari delle regioni Toscana e Umbria ma che interessano pure, principalmente, quelli del nord del Lazio e delle Marche con una richiesta urgente di revisione e mantenimento dell’attuale modello di esercizio e apertura tavolo di confronto. Si esprime, con la massima fermezza, la più profonda e crescente preoccupazione in merito alle nuove disposizioni. In particolare, sotto “accusa” è l’eliminazione, a partire dal 2026, della deroga che consente la circolazione sulla linea Direttissima Firenze-Roma ai treni viaggiatori con velocità di 160 kmh, imponendo di fatto il limite generalizzato dei 200 kmh. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni, sale la protesta: "Tornare alla linea lenta sarebbe un disastro"

