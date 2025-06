Tregua Israele-Iran ok di Trump a Putin a nessun regime change a Teheran in cambio di un non intervento in Medioriente allo zar concessioni in Ucraina - RETROSCENA

La recente tregua tra Israele e Iran svela intricati retroscena internazionali, dove Trump avrebbe offerto a Putin un placet sul fronte ucraino in cambio di un impegno di Mosca a non intervenire in Medio Oriente. Questa intesa, come anticipato dal Giornale d’Italia, segna una fase di manovre sotterranee tra potenze mondiali, evidenziando come alleanze e concessioni siano spesso il prezzo di fragile stabilità globale. Ma cosa nasconde davvero questo accordo?

Come giĂ anticipato dal Giornale d'Italia, mano libera di Trump a Putin in Ucraina, ma prima, la questione "regime change", che si sarebbe risolta in cambio di un non intervento di Mosca in Medioriente La tregua tra Israele e Iran è stata resa possibile anche grazie anche al patto tra Trump e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tregua Israele-Iran, ok di Trump a Putin a nessun "regime change" a Teheran in cambio di un non intervento in Medioriente, allo zar concessioni in Ucraina - RETROSCENA

