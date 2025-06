Tregua Israele-Iran | cessate il fuoco resiste Finita la guerra dei 12 giorni

Dopo dodici giorni di tensioni e scontri, finalmente arriva una tregua tra Iran e Israele, annunciata nel cuore della notte da Donald Trump. Il cessate il fuoco ha resistito alle paure di violazioni, portando entrambe le parti a rivendicarlo come una vittoria. La fine di questa crisi apre nuove speranze di dialogo e negoziati, offrendo un barlume di pace in un'area da sempre complessa e instabile. Resta da vedere se questa tregua potrà trasformarsi in un vero cammino verso la stabilità regionale.

E' finalmente tregua tra l'Iran e Israele. Il cessate il fuoco, annunciato nel cuore della notte da Donald Trump su Truth, ha retto nonostante i timori di violazioni e le reprimende del tycoon. Ed è stato rivendicato da entrambe le parti in conflitto come una vittoria. Il presidente iraniano Masud Pezeshkian ha proclamato "la fine della guerra dei 12 giorni imposta" al suo Paese, dopo essersi detto pronto a tornare "al tavolo delle trattative", ma continuando a difendere i suoi "diritti legittimi" per il suo programma nucleare, arricchimento dell'uranio compreso

