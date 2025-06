Treglio danneggiano il distributore dell' acqua e rubano i soldi

Nelle tranquille strade di Treglio, l'altra notte ha scosso un episodio di vandalismo e furto ai danni del distributore d'acqua nel parcheggio comunale. Ignoti hanno forzato l'impianto, portando via i soldi all’interno e seminando preoccupazione tra i residenti. Un atto che mette in luce la crescente vulnerabilità degli spazi pubblici. La comunità ora si chiede: come garantire maggiore sicurezza per tutelare i propri beni e il benessere collettivo?

Ignoti hanno forzato un distributore dell'acqua e portato via i soldi contenuti all'interno. È successo l'altra notte nel comune di Treglio, dove è stato preso di mira l'impianto mangiaplastica situato nel parcheggio comunale dietro il teatro. I ladri avrebbero forzato la struttura. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: treglio - distributore - acqua - soldi

Treglio, danneggiano il distributore dell'acqua e rubano i soldi - Notte di allarme a Treglio, dove ignoti hanno preso di mira un distributore d'acqua, danneggiandolo e rubando il denaro contenuto.

Translate postTreglio, danneggiano il distributore dell'acqua e rubano i soldi https://ift.tt/OaXKEy0 https://ift.tt/GndQWV8 Vai su X

Treglio, danneggiano il distributore dell'acqua e rubano i soldi; Treglio, danneggiano il distributore dell'acqua e rubano i soldi; Notizie di Agnone - Agnone.

Ruba soldi dai distributori d'acqua: licenziato dipendente comunale - la Nazione - Ruba soldi dai distributori d'acqua: licenziato dipendente comunale Ammanco di 10mila euro, ma l'uomo ha impugnato il licenziamento. Scrive lanazione.it

Comune Treglio chiede soldi alla Regione - Notizie - Ansa.it - Frane e smottamenti costellano il borgo di Treglio e il Comune ha chiesto, alla Regione Abruzzo, 576 mila euro per fronteggiare e sanare i dissesti più recenti. Scrive ansa.it