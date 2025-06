Tre nuovi bus a metano per il trasporto pubblico ad Altamura | A basso impatto ambientale e dotati di ogni comfort

Altamura si rinnova con tre nuovi bus a metano, simbolo di un trasporto pubblico più green e confortevole. Questi veicoli all’avanguardia riducono l’impatto ambientale e offrono ai cittadini un viaggio più sicuro e piacevole. Presentati questa mattina dal sindaco Vitantonio e dall’assessore Ciliento, rappresentano un passo importante verso una mobilità sostenibile. È il primo di tanti cambiamenti destinati a migliorare la qualità della vita e l’ambiente urbano.

L'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione, Debora Ciliento, ha partecipato questa mattina ad Altamura alla presentazione di 3 nuovi bus a metano Otokar assegnati al Comune e concessi in usufrutto ad Autolinee Marino srl. A fare gli onori di casa il sindaco, Vitantonio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

