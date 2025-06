Tre mostre a Cava de’ Tirreni per la IV edizione della Festa Nazionale dell’Associazione Italia-Cuba

Cava de' Tirreni è pronta ad accogliere la IV edizione della Festa Nazionale dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, quest'anno in programma presso il Convento di San Francesco e Sant'Antonio, nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2025. Nell'ambito di questa importante manifestazione, volta al dialogo tra popoli e culture e alla solidarietà internazionale, saranno allestite tre mostre d'arte: " Gino Donè ", " Il personale è politico – Io e il Che " e " PreVisioni del Tempio ". Sarà possibile visitare le esposizioni nel corso delle tre giornate della Festa, a partire dalle 17:00 fino alle 23:00.

