Tre lavoratori ' in nero' e mancanza di sicurezza scatta il blitz | attività sospesa

Un blitz notturno congiunto tra ispettori del lavoro e carabinieri di Ferrara ha scoperto tre lavoratori in nero e gravi carenze di sicurezza in un locale pubblico aperto di notte. L’operazione, volta a tutelare i diritti dei lavoratori e la sicurezza dei clienti, ha portato alla sospensione immediata dell’attività . Un intervento deciso per garantire rispetto delle norme e tutela della salute pubblica, perché la legalità non può essere mai compromessa.

Un'operazione congiunta condotta nelle ore serali dagli ispettori del lavoro dell'Itl di Ferrara e dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha portato alla sospensione dell'attività di un pubblico esercizio situato in provincia, aperto proprio nelle ore notturne.

