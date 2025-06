Tre giorni dedicati all’alimentazione e alle tavole medioevali

pedagogico, artistico e culinario. Tre giorni di eventi, degustazioni e storie vi permetteranno di immergervi nelle antiche tradizioni medievali e scoprire i sapori autentici che rendono questa città un vero gioiello culturale. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica nel cuore dell’Abruzzo, dove passato e presente si incontrano in un viaggio sensoriale senza precedenti.

In un articolo di qualche tempo fa vi raccontavamo che non occorre attendere l'anno prossimo per scoprire i tesori (anche culinari, che sono quelli per noi più preziosi) del capoluogo della regione Abruzzo. L'Aquila infatti è stata meritatamente proclamata Capitale italiana della Cultura 2026, ma già tra pochi giorni si potrà avere una testimonianza della capacità della città di essere centrale – non solo dal punto di vista geografico – nel movimento culturale e di approfondimento storico del nostro Paese. Il Festival delle città del Medioevo è un evento promosso e sostenuto dal Comune e dall'Università degli Studi dell'Aquila.