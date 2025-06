Tre auto prendono fuco | dentro una delle vetture il cadavere carbonizzato di un pompiere Giallo sull’incendio a Sesto San Giovanni

Un’atroce scoperta scuote Sesto San Giovanni: un incendio devasta tre auto e rivela il dramma nascosto tra le fiamme, con un pompiere giallo ritrovato senza vita all’interno di una vettura bruciata. La scena, sconvolgente e ancora avvolta nel mistero, ha lasciato tutti sgomenti. Mentre le indagini si intensificano, ci chiediamo quale verità si celasse dietro questa tragedia e quali segreti si nascondano tra le ceneri.

Una scena agghiacciante quella che si sono trovati di fronte i soccorritori ieri sera, martedì 24 giugno, in un parcheggio di via Bandiera a Sesto San Giovanni. Un incendio, divampato poco prima delle 22, ha completamente distrutto tre automobili. Una volta spente le fiamme, all'interno dell'abitacolo di uno dei veicoli è emerso il cadavere carbonizzato di un uomo. A lanciare l'allarme sono stati, quasi per caso, i Carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Una pattuglia, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio, stava transitando in zona quando ha notato il fuoco levarsi dall'area di sosta.

In questa notizia si parla di: sesto - cadavere - carbonizzato - incendio

