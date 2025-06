Tre auto a fuoco in un parcheggio e un cadavere carbonizzato | morto un uomo

Un incendio devastante ha scosso la tranquilla Sesto San Giovanni, lasciando dietro di sé tre auto in fiamme e un tragico epilogo: un uomo carbonizzato all’interno di uno dei veicoli. L’origine del rogo, divampato poco prima delle 22 in via Bandiera, solleva interrogativi inquietanti. La scena, ancora sotto shock, ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra normalità e tragedia. La città si domanda cosa abbia scaturito questa drammatica vicenda.

Tre vetture avvolte dalle fiamme e all'interno di uno dei veicoli il cadavere carbonizzato di un uomo. Il rogo è divampato poco prima delle 22, a Sesto San Giovanni (Milano) in un parcheggio di via Bandiera. Incendio a Sesto: in auto un cadavere carbonizzato L'incendio ha distrutto tre.

