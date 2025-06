Tre auto a fuoco a Sesto San Giovanni in una c’è un corpo carbonizzato

Una notte drammatica a Sesto San Giovanni, dove tre auto sono andate a fuoco e un uomo è stato ritrovato carbonizzato nel parcheggio. L’incendio, scoppiato poco dopo le 22, ha subito suscitato inquietudine tra i residenti e le autorità locali. Le squadre dei vigili del fuoco di Sesto, Milano e Monza sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme e avviare le indagini. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla causa dell’incendio e sull’identità della vittima, lasciando la comunità in attesa di risposte.

Il corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato ieri sera poco dopo le 22 in un parcheggio di Sesto San Giovanni dove si è sviluppato un incendio che ha coinvolto tre auto in sosta. I pompieri di Sesto, Milano e Monza hanno risposto alle chiamate d’emergenza per l’indendio si tre autovetture in sosta in . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

