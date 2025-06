Trattativa Andrea Costa, passi in avanti.

Le trattative per il trasferimento di Andrea Costa Imola 2022 avanzano con passi incerti ma costanti. Sebbene ci siano ancora dettagli da definire, è attesa una svolta decisiva nella prossima settimana, che potrebbe segnare una nuova era per il club biancorosso. Con l’iscrizione alla B Nazionale a luglio, si apre ufficialmente la stagione 2025/2026, un capitolo cruciale nel futuro della squadra e del suo progetto sportivo.

Procede, seppure ancora a piccoli passi, la trattativa che porterĂ l’ Andrea Costa Imola 2022 verso una nuova proprietĂ . ServirĂ però ancora un po’ di tempo per arrivare a mettere tutto nero su bianco in maniera definitiva e molto probabilmente la prossima settimana sarĂ quella decisiva per il futuro biancorosso. Anche perchĂ© a luglio, con l’iscrizione al campionato di B Nazionale, comincia di fatto la stagione 20252026 anche sul fronte sportivo. Al momento nessuna novitĂ ufficiale è arrivata dallo studio Chiarioni, i commercialisti di Bologna che hanno valutato la situazione patrimoniale del club, nonchĂ© incaricati dalla famiglia Domenicali a seguire la gestione della compravendita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net