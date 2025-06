Trasporto pubblico locale Autolinee Toscane | 270 bus elettrici in Toscana nel 2033

Entro il 2033, la Toscana si trasformerà con una rivoluzione verde nel trasporto pubblico: 270 bus elettrici, 11 ibridi e 142 a metano rappresenteranno un passo decisivo verso un futuro più sostenibile. Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Empoli, Arezzo, oltre a Livorno, Pistoia e Siena, saranno protagonisti di questa innovazione, portando l’intera regione verso una flotta decarbonizzata e più rispettosa dell’ambiente. Un cambiamento che renderà la mobilità toscana più pulita e moderna.

"Arriveranno entro il 2033 in Toscana 270 bus elettrici, 11 bus ibridi e 142 bus a metano. L'elettrico sarà ripartito fra Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Empoli, Arezzo. Il resto, il metano, andrà fra Livorno, Pistoia e Siena. Così avremo davvero una flotta decarbonizzata sull'intera regione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Presentati oggi a Firenze 25 nuovi autobus elettrici BYD affidati ad Autolinee Toscane. Sempre di più verso una mobilità pubblica più sostenibile, efficiente e inclusiva. I nuovi mezzi, silenziosi e a zero emissioni, rappresentano la visione continua di una rivoluz Vai su Facebook

VENTICINQUE NUOVI BUS ELETTRICI AT IN TOSCANA - Sono stati presentati oggi a Firenze i primi 25 autobus elettrici finanziati con i fondi del PNRR. Come scrive oksiena.it

Trasporto pubblico, arrivano i primi 25 bus elettrici finanziati dal PNRR - Entro il 2026 si aggiungeranno ulteriori 45 mezzi e la seconda infrastruttura di rifornimento all’Olmatello. Riporta firenzetoday.it