Trasporto pubblico arrivano i primi 25 bus elettrici finanziati dal PNRR

Firenze compie un passo importante verso un futuro sostenibile con l’arrivo dei primi 25 bus elettrici, finanziati dal PNRR. Questi veicoli innovativi, destinati alle principali linee cittadine, rivoluzioneranno il trasporto pubblico locale, riducendo emissioni e inquinamento. Presentati questa mattina al deposito At di via Pratese, rappresentano un simbolo tangibile della green revolution promossa dall’Amministrazione. Un passo avanti decisivo per un’urbanizzazione più pulita e rispettosa dell’ambiente.

Saranno in servizio su alcune delle linee forti del trasporto pubblico fiorentino e rappresentano un altro tassello della rivoluzione green del Comune di Firenze. Sono i 25 bus elettrici presentati questa mattina al deposito At di via Pratese, dove è stata realizzata la stazione di ricarica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

