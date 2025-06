Trasloco circolo tennis il no degli ambientalisti

In un contesto già segnato da decisioni discusse, il nuovo progetto di un circolo tennis al posto del parcheggio di via Beni suscita forti polemiche tra le associazioni ambientaliste. La loro voce denuncia come ancora una volta l’interesse privato prevalga sulle esigenze della comunità e dell’ambiente. La questione si fa ancora più grave considerando che lo stesso privato ha già portato avanti interventi poco trasparenti, alimentando dubbi sulla trasparenza delle scelte urbanistiche.

Fermo, 25 giugno 2025 – Ancora una volta a decidere le politiche urbanistiche della città è l’interesse privato. A dirlo è il coordinamento delle associazioni ambientaliste che commenta la proposta di realizzare un circolo tennis al posto del parcheggio di via Beni, mentre su viale Crollalanza si realizzerebbe una struttura commerciale. Gli ambientalisti parlano di una questione ‘riprovevole’: “Lo stesso privato in questione ha infatti già proposto in passato la realizzazione di un motodromo e di un impianto di biodigestione di pollina già fortemente respinti dalla popolazione locale e dal movimento ambientalista fermano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trasloco circolo tennis, il no degli ambientalisti

