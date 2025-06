Trapani soffia Ford a Trento Leo Candi verso Venezia

Il mercato del basket italiano si infiamma con colpi sorprendenti e mosse strategiche: Trapani ha soffiato Jordan Ford a Trento, mentre Treviso punta forte su Joe Ragland, un vero veterano inarrestabile. La sessione di trasferimenti si prospetta ricca di sorprese, promettendo un nuovo emozionante capitolo per la stagione in arrivo. Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti e le novità più succose!

Anche il ‘basketmercato’ inizia ad entrare nel vivo, con alcuni colpi davvero sorprendenti e degni di nota. Trapani, per esempio, ha soffiato Jordan Ford (miglior sesto uomo dell’ultima Serie A) a Trento che perde anche Andrea Pecchia, passato a Tortona. Nome forte anche per Treviso che ha annunciato Joe Ragland, l’inossidabile play già visto con le maglie di Cantù, Milano ed Avellino. Il veterano si aggiunge a Kruize Pinkinks, pure lui ingaggiato dai veneti dopo l’addio a Scafati. Uno dei pezzi più pregiati del mercato che riguarda gli italiani, ovvero Giordano Bortolani, si è invece accasato alla neopromossa Cantù dove avrà tanto spazio e altrettante responsabilità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trapani soffia Ford a Trento. Leo Candi verso Venezia

In questa notizia si parla di: trapani - ford - trento - soffia

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Trapani soffia Ford a Trento. Leo Candi verso Venezia - Anche il ‘basketmercato’ inizia ad entrare nel vivo, con alcuni colpi davvero sorprendenti e degni di nota. Riporta msn.com

Mercato Trapani Shark, arriva il primo colpo: ufficiale Jordan Ford - Primo colpo del mercato estivo della Trapani Shark: da Dolomiti Trento arriva il playmaker americano Jordan Ford ... strettoweb.com scrive