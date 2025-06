Tramontano confermato l' ergastolo per Impagnatiello Esclusa la premeditazione

Alessandro Impagnatiello resta condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, confermando la sentenza di primo grado. La Corte d'Assise d'appello di Milano ha riconfermato le aggravanti di crudeltà e rapporto di convivenza, escludendo tuttavia la premeditazione. Una decisione che chiude un capitolo doloroso e solleva nuove domande sulla giustizia e sulla tutela delle vittime.

Alessandro Impagnatiello resta condannato all'ergastolo, come gi√† sancito dal processo di primo grado, per aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano al settimo mese di gravidanza, accoltellata a morte nella loro abitazione a Senago (nel Milanese) il 27 maggio 2023.¬†Lo ha deciso la¬†Corte d'Assise d'appello di Milano.¬†Per Impagnatiello sono state confermate le aggravanti della crudelt√† e del rapporto di convivenza, ma √® stata esclusa quella della premeditazione. Una sentenza che √® stata presto commentata da Chiara Tramontano, la sorella della vittima.¬† ¬† ¬† "Vergogna, vergogna. La chiamano legge ma si legge disgusto. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Tramontano, confermato l'ergastolo per Impagnatiello. Esclusa la premeditazione

