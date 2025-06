Trame Cherry Season – La Stagione del Cuore

Benvenuti nel cuore pulsante di "Cherry Season - La Stagione del Cuore", una storia intensa di amore, segreti e passioni che cattura l’anima. Oyku, giovane stilista timida e sognatrice, si trova a navigare tra sentimenti complessi e scelte difficili, mentre il destino le riserva sorprese inaspettate. Scopri come i sogni e le emozioni si intrecciano in questa avvincente soap, pronta a sorprenderti ad ogni episodio. La protagonista...

Oyku, una timida aspirante stilista che vive con la madre e il fratello, è stata abbandonata dal padre da piccola. E’ innamorata da sempre di Mete, fratello della sua amica Burcu, che neppure si accorge di lei, finendo invece per innamorarsi di Seyma, un’amica di Oyku. Per nascondere i suoi sentimenti, Oyku finge di amare Ayaz, un collaboratore di Mete e incallito donnaiolo. Ayaz cambierà per lei? Trama di serie di Cherry Season La protagonista della storia è Öykü (Özge Gürel), un’intelligente e affascinante studentessa di fashion design che sogna di diventare una stilista di successo. Fin da quando era bambina, Öykü è innamorata di Mete (Daghan Külegeç), ma non è mai riuscita a rivelargli i propri sentimenti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it