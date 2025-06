Train Dreams | Netflix annuncia la data di uscita del film con Joel Edgerton e Felicity Jones

Netflix ha annunciato la data di uscita del film Train Dreams, con star Joel Edgerton e Felicity Jones, confermando l'intenzione di puntare alla corsa verso gli Oscar. Il lungometraggio verrĂ infatti distribuito nei cinema all'inizio di novembre, prima di debuttare sulla piattaforma di streaming il 21 novembre. Netflix ha acquistato i diritti di Train Dreams dopo la presentazione al Sundance Film Festival, dove è stato accolto da recensioni molto positive, arrivando a quota 97% di opinioni a favore su Rotten Tomatoes.

Dal libro di Denis Johnson. First Look a Joel Edgerton in TRAIN DREAMS, film di Clint Bentley, su Netflix dal 21 Novembre. Con Felicity Jones, Kerry Condon e William H. Macy, il film racconterĂ la storia di Robert Grainier, un operaio della ferrovia nei primi del Vai su X

