Trail del Centenario | la passione per la montagna diventa evento

Il Trail del Centenario trasforma la passione per la montagna in un grande evento di solidarietà e avventura. Promosso da Lovato Electric, azienda bergamasca con una forte vocazione territoriale e sportiva, questa manifestazione unisce coraggio, natura e comunità. Con il supporto entusiasta di Massimiliano Cacciavillani, il trail rappresenta non solo una sfida atletica, ma anche un omaggio alla bellezza delle Dolomiti e all’unità delle persone che le amano. Grazie a questo, ogni anno si rinnova l’impegno di valorizzare il territorio attraverso sport e passione.

A volerlo fortemente è stato Lovato Electric, storica azienda bergamasca, che ha creduto fin dal primo momento nel potere dello sport per unire le persone e valorizzare il territorio. In prima linea il suo amministratore delegato, Massimiliano Cacciavillani, appassionato di corsa in montagna, che ha sostenuto con entusiasmo e determinazione la nascita e la crescita di questo evento, oggi diventato un appuntamento fisso per tanti. Grazie a questo sostegno e al lavoro professionale dell’organizzazione Fly-Up, che ha curato ogni dettaglio in modo impeccabile, il Trail del Centenario ha raggiunto nel 2025 la sua quarta edizione con numeri da record e un’atmosfera indimenticabile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

