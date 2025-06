Tragico scontro tra un’auto ed uno scooter | sull’asfalto resta il corpo di un 35enne L’automobilista scappa La tragedia a Roma

Un tragico episodio scuote Roma: un incidente tra un’auto e uno scooter si conclude con la perdita di un giovane di 35 anni e un pirata della strada che fugge nel cuore della notte. La scena, drammatica e sconvolgente, evidenzia ancora una volta la piaga dell’irresponsabilità sulle nostre strade. Resta da capire come si possa prevenire questa tragedia e garantire giustizia. Un approfondimento sulla vicenda, qui.

Un drammatico incidente stradale ha scosso la notte romana tra il 24 e il 25 giugno. Un scooterista di 35 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un pirata della strada che, dopo l'incidente, non ha prestato soccorso e ha abbandonato la vittima sull'asfalto. Il tragico episodio è avvenuto in viale Kant, all'incrocio con via Adriano Fiori, intorno alla mezzanotte. La dinamica dell'incidente. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale del VII gruppo Tuscolano, il 35enne stava viaggiando a bordo del suo scooter Piaggio Beverly quando è stato centrato in pieno da un' Alfa Romeo Giulietta.