Tragico incidente sulla Tiburtina muore in moto il 50enne Mario Ziantoni | un ferito grave

Una tragedia scuote la Tiburtina: un grave incidente tra auto e moto si è concluso con la perdita del 50enne Mario Ziantoni, un uomo di 50 anni che ha perso la vita sul colpo. Un’ulteriore vittima, invece, lotta tra la vita e la morte. La comunità è sconvolta da questa drammatica notte, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente. Continua a leggere.

