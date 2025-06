Tragico incidente a Roma | morto un motociclista investito da un’auto in fuga

Una notte di dolore e mistero a Roma, dove un motociclista ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto in fuga. L’incidente, avvenuto tra viale Kant e via Adriano Fiori, ha scosso la città e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale. La Polizia è sulle tracce del conducente fuggitivo mentre la comunità si stringe nel ricordo della vittima. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa tragedia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente fatale nella notte tra il 24 e il 25 giugno. Nella notte appena trascorsa, tra martedì 24 e mercoledì 25 giugno 2025, si è consumato un drammatico episodio nella zona nord-est di Roma. Intorno a mezzanotte, un’auto ha travolto un motociclista all’incrocio tra viale Kant e via Adriano Fiori, provocandone la morte sul colpo. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto è sceso dal veicolo e si è dato alla fuga, lasciando il motociclista a terra senza soccorsi. Dettagli sull’incidente: veicoli coinvolti e dinamica. Lo scontro ha visto coinvolti un’Alfa Romeo Giulietta e un motociclo Piaggio Beverly. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente a Roma: morto un motociclista investito da un’auto in fuga

In questa notizia si parla di: incidente - tragico - roma - morto

Altro tragico incidente stradale nella notte: 59enne in scooter si scontra con un mezzo militare. Morto sul colpo. La tragedia a Roma - Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, Roma è stata scossa da un tragico incidente stradale. Un uomo di 59 anni, le cui iniziali sono M.

Un morto e due feriti: è il tragico bilancio di un incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Poggio alla Lastra, borgo di Bagno di Romagna nel Forlivese. Un suv, come riporta il Resto del Carlino, è piombato su un gruppo di amici davanti al bar. La vittima Vai su Facebook

Tragico incidente a Roma, attraversa sulle strisce e viene travolta: muore una donna; Incidente a Roma: scontro tra auto e bus Atac, morto 44enne; Morto nello scontro a Roma tra volanti della polizia, la vittima è un agente di 32 anni: feriti due colleghi.

Tragico incidente sulla Tiburtina, muore in moto il 50enne Mario Ziantoni: un ferito grave - Tragedia sulla Tiburtina nella tarda serata di ieri, martedì 24 giugno 2025, dove si è verificato uno scontro fra auto e moto ... Come scrive fanpage.it

Roma, incidente tra auto e moto a viale Kant: morto motociclista, il conducente fugge lasciandolo a terra. Caccia al pirata della strada - Scontro mortale tra un'auto e una moto nella notte in viale Kant, a Roma: il conducente dell’autovettura subito dopo l'impatto è fuggito lasciando a terra motociclista, un ... Scrive msn.com