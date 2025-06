Tragedia in mare a Isola donna si sente male mentre fa il bagno e muore

Una giornata di relax si è trasformata in tragedia ad Isola delle Femmine, quando una donna di 56 anni ha accusato un malore improvviso mentre faceva il bagno a Isola Donna. Nonostante i tentativi di soccorso, il cuore della vittima ha cessato di battere, lasciando sgomenta la comunità. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di prestare attenzione alla salute anche nelle occasioni di svago.

Stava facendo un bagno per trovare un po' di refrigerio visto il grande caldo di questi giorni, ma mentre si trovava in acqua si è sentita male e alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Tragedia ieri mattina a Isola delle Femmine dove una donna palermitana di 56 anni (C. C. le iniziali) è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

