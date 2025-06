Tragedia in campagna | figlio trova il padre agonizzante per il fumo sprigionato da un motore Non ce l’ha fatta il 67enne

Una tragedia sconvolge le tranquille campagne di Racale: un uomo di 67 anni perde la vita a causa delle esalazioni tossiche di un motore a scoppio, trovando il suo triste epilogo tra le mura del suo deposito agricolo. È stato il figlio, in un drammatico ritrovamento, a scoprire il padre agonizzante. La comunità si stringe attorno alla famiglia Cimino, mentre le autorità indagano sulla tragica fatalità.

RACALE – Tragedia nelle campagne di Racale: un uomo muore in un deposito sul suo terreno agricolo, a causa delle esalazioni da fumo sprigionato da un motore a scoppio. È stato il figlio di Tommaso Cimino, pensionato 67enne, a trovare il proprio padre agonizzante in contrada Marche. La vittima si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Tragedia in campagna: figlio trova il padre agonizzante per il fumo sprigionato da un motore. Non ce l’ha fatta il 67enne

