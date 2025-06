Tragedia al Cavallotti donna muore dopo la caduta dal terzo piano

Una tragica scena si è consumata questa mattina al parcheggio Cavallotti, dove una donna ha perso la vita cadendo dal terzo piano. La sua tragica caduta ha sconvolto l'intera zona, ora transennata e sotto controllo delle forze dell'ordine. Mentre i soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente, le indagini sono aperte per chiarire i motivi di questa drammatica tragedia, lasciando la comunità senza parole e con molte domande.

Tragedia questa mattina al parcheggio Cavallotti. Una donna è morta dopo la caduta dal terzo piano. Il suo corpo è stato ritrovato nei pressi del terminal dei bus Atm. La zona è stata transennata. Sul posto i poliziotti delle Volanti insieme ad un'ambulanza del 118. Indagini in corso per.

