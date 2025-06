Tragedia ad Arezzo | 17enne muore in moto sotto gli occhi dell’amico a Bucine Era figlio unico

Una tragedia scuote Bucine: un giovane di appena 17 anni perde la vita in un tragico incidente in moto, sotto gli occhi scioccati del suo amico. La notte fatale si è consumata in via San Salvatore, lasciando famiglia e comunità sgomente. Un dramma che riaccende il bisogno di riflettere sulla sicurezza stradale e sull’inesorabile fragilità della vita. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa triste vicenda.

Tragedia a Bucine: un 17enne è morto dopo un violento incidente in moto avvenuto sabato sera in via San Salvatore. Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto la testa sull’asfalto, sotto gli occhi dell’amico che lo seguiva. Inutile il ricovero a Siena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

