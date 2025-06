Tragedia a Pontecagnano | 65enne muore in auto possibile colpo di calore

Una giornata estiva che si è trasformata in tragedia a Pontecagnano, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita al volante sotto il sole cocente. Un possibile colpo di calore, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe aver causato l’evento fatale. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica perdita. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa terribile vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si accascia al volante sotto il sole rovente. Un uomo di 65 anni, originario di Salerno, ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 25 giugno 2025, in via Marco Polo, località Aversana, nel territorio di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Secondo le prime informazioni raccolte da fonti qualificate, l’uomo si sarebbe sentito male mentre guidava sotto un sole cocente. Con grande probabilità, avrebbe avuto la prontezza di accostare sul ciglio della strada, ma poco dopo è deceduto all’interno del veicolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Pontecagnano: 65enne muore in auto, possibile colpo di calore

In questa notizia si parla di: tragedia - pontecagnano - 65enne - muore

Paziente muore dopo il ritorno in ospedale: due medici indagati per omicidio colposo; Tragedia a Mercato San Severino, 65enne docente trovato morto in casa; Dramma della solitudine nel salernitano: 65enne trovato morto in casa.

Tragedia sull’Aversana a Pontecagnano: si sente male alla guida, accosta e muore - Stampa Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Aversana, nel territorio di Pontecagnano Faiano. Come scrive salernonotizie.it

Si sente male in auto, accosta e muore, dramma a Pontecagnano: ipotesi colpo di sole - Un uomo di 65 anni di Salerno è stato trovato morto all'interno della sua auto in via Marco Polo località Aversana a Pontecagnano ... Si legge su fanpage.it