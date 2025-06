Tragedia a Centola | scopre ladro in casa e lo uccide poi nasconde il corpo

Una notte di terrore a Centola si è trasformata in tragedia quando un tentativo di furto ha portato a conseguenze fatali. Un giovane albanese di 23 anni, scoperto dal proprietario della casa, ha perso la vita in modo drammatico, con il corpo nascosto tra le campagne. Questa vicenda scuote la comunità e solleva interrogativi sulla legittima difesa e sulla violenza. La vicenda, ancora avvolta dal mistero, continua a far discutere.

Si è concluso nel modo più drammatico il tentato furto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Foria di Centola. Il corpo senza vita di un giovane albanese di 23 anni è stato rinvenuto nelle campagne di San Severino, in una zona impervia e nascosto tra la vegetazione.

