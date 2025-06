Traffico Roma del 25-06-2025 ore 19 | 30

Se ti trovi nel cuore di Roma il 25 giugno 2025 alle 19:30, prepara la tua serata con le ultime notizie sul traffico. La nostra redazione di Luceverde monitora costantemente le principali arterie della città per offrirti aggiornamenti in tempo reale su code e congestioni. Resta con noi e scopri come evitare gli ingorghi lungo il raccordo anulare, la Salaria e le tangenziali, per arrivare a destinazione senza stress.

Luceverde Roma trovati dalla redazione traffico ancora in testo sul raccordo anulare con cuore in carreggiata interna dalla Nomentana alla Casilina ed in carreggiata esterna a tratti dalla Roma più vicino alla Tuscolana code sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe nelle due direzioni sulla tangenziale est coda tratti da Corso di Francia via delle Valli verso San Giovanni e dalla Tiburtina alla nome Sara in direzione della Salaria nel quadrante Sud incolonnamenti sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede verso Ostia stessa situazione sulla Pontina con delle code registrate da Castel Romano a Pomezia verso aprile attenzione segnalato anche un incidente nel tratto al Circo Massimo alle 21 Gigi D'Alessio in concerto chiusa via dei Cerchi e altre strade in tutta l'area circostante deviazioni anche per le linee buste della zona dalle 22 è prevista Inoltre la chiusura della Stazione Circo Massimo della metro B in alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Colosseo e piram come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

