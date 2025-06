Traffico Roma del 25-06-2025 ore 18 | 30

Ben trovati, ascoltatori di Luceverde Roma. Il traffico di oggi, 25 giugno 2025 alle ore 18:30, si presenta congestionato in diverse zone della capitale a causa di un incidente che ha provocato incolonnamenti sul tratto urbano dell'A24 e sul Raccordo Anulare. Vi consigliamo di pianificare con anticipo i vostri spostamenti per evitare disagi e raggiungere la destinazione nel modo più agevole possibile.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione per un incidente incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale via Filippo Fiorentini in direzione del raccordo anulare ancora sul traffico sul Raccordo Anulare con coda in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana alla Casilina code anche in carreggiata esterna tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana incolonnamenti sulla Flaminia e la Salaria rispettivamente da via dei Due Ponti al raccordo e dalla tangenziale est all'aeroporto dell'Urbe sulla tangenziale est code a tratti da Corso di Francia via delle Valli verso San Giovanni e dalla Tiburtina alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico nel quadrante Sud code sulla pista foro Colombo da via di Mezzocammino avviene malafede verso la stessa situazione sulla Pontina con le code registrati da Castel Romano Pomezia verso Aprilia come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-06-2025 ore 18:30

