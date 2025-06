Traffico Roma del 25-06-2025 ore 16 | 30

Se ti trovi a Roma il 25 giugno 2025 alle 16:30, preparati a un traffico intenso. La rete di mobilità della capitale segnala code e rallentamenti su diverse tratte strategiche, tra cui il raccordo anulare, la A24 e la tangenziale est. Per muoverti con tranquillità, consulta sempre gli aggiornamenti di Roma Infomobilità e pianifica con anticipo il tuo viaggio. Restiamo sintonizzati per garantirti una mobilità senza sorprese.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud e lì in carreggiata interna tra la Cassia bis e La Rustica code sul tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est coda verso San Giovanni tra Corso di Francia e via delle Valli e proseguendo da Largo Passamonti a viale Castrense per un incendio di fogliame ancora chiusa Viale Bruno pelizzi tra Viale Vignali e via Filomusi Guelfi in direzione di Viale Togliatti è la stessa Viale Togliatti tra via Casilina e Viale dei Romanisti verso via Tuscolana in zona Pisana per un albero caduto sulla sede stradale chiusa via degli Aldobrandeschi all'altezza di via della Vignaccia prosegui la stagione dei concerti estivi al Circo Massimo questa sera sul palco Gigi D'Alessio a partire dalle 17 via dei Cerchi dalle 21 ulteriori chiusure interesseranno via del Circo Massimo via della Greca e via delle Terme deciane deviazioni anche per diverse linee di bus dalle 22 è prevista la chiusura della Stazione Circo Massimo della metro B in alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Colosseo e piramide