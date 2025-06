Traffico Roma del 25-06-2025 ore 14 | 30

Se pianifichi un viaggio a Roma oggi, tieni presente le modifiche e le chiusure previste nella zona del IV Municipio e nella stazione Termini. La chiusura di via delle Cave di Pietralata e le deviazioni sulla linea 111 influenzeranno gli spostamenti, mentre i lavori ferroviari potrebbero causare variazioni o cancellazioni nelle tratte. Rimani aggiornato con le informazioni di Roma Mobilità per muoverti senza stress e arrivare puntuale a destinazione.

Roma infomobilit√† un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilit√† nel IV Municipio oggi dalle 15 via delle Cave di Pietralata verr√† chiusa tra via tedeschi e Largo Beltramelli la linea 111 √® deviata su via Filippo Meda e via Tiburtina tre giorni di lavori da oggi a venerd√¨ il lungo i binari del nodo ferroviario della Stazione Termini per i cantieri a cura di RFI previste modifiche alla circolazione o cancellazioni per alcuni treni regionali delle linee fl7 Roma Napoli fl8 Roma Nettuno e fl4 roma-velletri possibili ritardi lungo le linee Inoltre nel fine settimana per i lavori della fermata Pigneto modifiche alla circolazione interesseranno le linee fl1 e f regolare il Leonardo Express https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-06-2025 ore 14:30

