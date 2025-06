Traffico Roma del 25-06-2025 ore 11 | 30

Se vi trovate nel traffico di Roma del 25 giugno 2025 alle 11:30, sappiate che le condizioni sono intense, con code e rallentamenti su diverse arterie principali. L'incidente sul Raccordo Anulare tra Bufalotta e Nomentana ha causato un notevole rallentamento, coinvolgendo anche le consolari Cassia, Salaria e Flaminia. Per evitare stress e ritardi, consultate sempre gli aggiornamenti di Roma Mobilità e pianificate il viaggio con anticipo.

Roma infomobilit√† un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilit√† sul Raccordo Anulare incidente traffico molto intenso tra gli svincoli Bufalotta Nomentana in carreggiata interna direzione Casilina circolazione rallentata sulle consolari Cassia Salaria e Flaminia in corrispondenza del raccordo in direzione centro traffico intenso sull'ostiense la Trionfale e l'Aurelia rallentamenti sulla via del mare in direzione euro a Piazza Venezia possibili rallentamenti per una cerimonia in occasione dei 161 anni della Croce Rossa

