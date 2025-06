Traffico Roma del 25-06-2025 ore 08 | 30

Buongiorno a tutti gli automobilisti romani! Traffico intenso e rallentamenti si registrano questa mattina sul Raccordo Anulare, con code a tratti tra Bufalotta e lo svincolo A24, e tra Casilina e Appia. La situazione si estende anche sulla carreggiata esterna, specialmente nei pressi della via Aurelia, tra Roma Fiumicino e la Pontina. Restate sintonizzati su Luceverde Roma per aggiornamenti in tempo reale e consigli di viabilità.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati in studio Sonia cerquetani intenso il traffico sul Raccordo Anulare in particolare code a tratti in carreggiata interna tra Bufalotta lo svincolo A24 e tra Casilina e Appia e più avanti altezza Pontina rallentamenti e code in carreggiata esterna nei pressi della via Aurelia tra la Roma Fiumicino e la Pontina è dalla Cina lo svincolo A24 ed ancora tra Salaria e Flaminia qui anche per incidente file po' in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud a Torrenova raccordo anulare rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo del raccordo la tangenziale est si sta in coda anche sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria kg e poi sulla via Flaminia tra raccordo e viale di Tor di Quinto verso il centro città code a tratti in entrata a Roma anche sulla via Salaria tra Fidene e la tangenziale est e fine che li troviamo verso il centro sulla via Appia tra l'aeroporto di Ciampino e via di Capannelle e poi sulla via Aurelia tra il raccordo anulare e la circonvallazione Aurelia maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.

