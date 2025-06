Traffico Roma del 25-06-2025 ore 07 | 30

Buongiorno a tutti gli automobilisti romani! La città si sveglia con un traffico intenso e alcuni rallentamenti lungo il Raccordo Anulare, in particolare tra Casilina e Appia, e sulla A24 da Torrenova alla tangenziale est. Se pianificate il vostro viaggio, è meglio considerare qualche minuto in più. Restate con noi su Luceverde Roma per aggiornamenti in tempo reale e scoprire come evitare i punti critici della mobilità odierna.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovata in redazione Sonia cerquetani già intenso il traffico sul Raccordo Anulare in particolare code lungo la carreggiata interna tra Casilina e Appia rallenta in esterna dalla Casilina lo svincolo A24 file po' in entrata Roma sulla diramazione Roma sud e da Torrenova a raccordo anulare rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila Teramo dal raccordo alla tangenziale est e si sta in coda anche sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico dalla Nomentana alla Salaria file sulla via Flaminia tra Raccordo Anulare e viale di Tor di Quinto verso il centro città code a tratti in entrata a Roma anche sulla via Salaria da Fidene all'aeroporto dell'Urbe pile che li troviamo verso il centro città sulla via Appia tra l'aeroporto di Ciampino e via di Capannelle e poi sulla via Aurelia tra Raccordo Anulare e la circonvallazione Aurelia sulla A1 roma-napoli per un veicolo fermo o del tra svincolo A24 e la stazione Roma Sud verso Napoli

