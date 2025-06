Traffico Lazio del 25-06-2025 ore 17 | 30

Se sei in viaggio nel Lazio il 25 giugno 2025 alle ore 17:30, puoi tirare un sospiro di sollievo: nessuna segnalazione di rilievo sulle principali arterie. Tuttavia, attenzione ai lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora-Atina-Cassino, chiusa vicino alla galleria Capodichina, con apertura prevista per il 30 settembre. Ricorda di consultare le deviazioni sulla provinciale 259 a Roma e pianificare con anticipo il tuo percorso.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo sulle principali strade del Lazio ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino la serie chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Atina superiore Belmonte Castello di apertura programmata per il prossimo 30 settembre deviazioni lungo la strada provinciale 259 a Roma Come di consueto in questo orario molto trafficato il raccordo anulare auden carreggiata esterna tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana è lungo la carreggiata interna dalla sala Flaminia e dalla Nomentana la 24 e si lavora questa notte sulla diramazione Roma sud con chiusura dell'autostrada tra il raccordo anulare Torrenova nelle due direzioni dalle 22 alle 5 nella medesima fascia oraria chiuderà anche la diramazione Roma nord tra il raccordo anulare Settebagni verso Firenze da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it