Traffico Lazio del 25-06-2025 ore 09 | 30

Buongiorno a tutti gli automobilisti del Lazio, bentrovati con il nostro aggiornamento sul traffico. Questa mattina alle 9:30, si registra un intenso afflusso di veicoli sulla Roma sud, con code da Torrenova al Raccordo Anulare, e rallentamenti anche sul Raccordo stesso, tra Roma Nord e lo svincolo A24. La situazione resta critica, ma restate con noi: vi forniremo tutte le notizie per affrontare al meglio la giornata.

Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati in studio Sonia cerquetani traffico intenso con coda in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud da Torrenova a Raccordo Anulare e c'è molto traffico anche sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti in carreggiata interna tra Roma nord e lo svincolo A24 e poi più avanti tra Casilina e Appia è lungo la carreggiata esterna dalla sala e tra la Roma Fiumicino e la Appia chiusa per lavori fino al 30 di Settembre la strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore e Atina superiore In entrambe le direzioni deviazioni su strada provinciale 259 lavori Questa notte sulla diramazione Roma nord della A1 dalle 22 alle 6 di domattina tratto chiuso tra il raccordo anulare Settebagni Verso l'auto sole sarà contestualmente chiusa anche l'area di servizio Salaria est è tutto Grazie per l'attenzione servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it