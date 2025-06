Tradimento replica puntata 25 giugno 2025 in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento con “Tradimento” – la soap che tiene il pubblico col fiato sospeso! Oggi, mercoledì 25 giugno 2025, rivivi la drammatica puntata 115 in streaming su Mediaset, dove Ipek si presenta disperata da Oltan e Sezai fa la sua proposta a Guzide. Vuoi scoprire come finirà questa intricata vicenda? Ecco il video completo per rivedere ogni emozione e colpo di scena!

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 25 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Ipek si presenta da Oltan implorandolo di non lasciarla e lui la fa cacciare in malo modo dalle sue guardie. Sezai va a casa di Guzide e le chiede di sposarlo. Accetterà? Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 115 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 25 giugno 2025 in streaming | Video Mediaset

