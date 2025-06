Tradimento anticipazioni 26 giugno | Guzide e Sezai si sposano ma Oylum e Ozan non ci sono

Il matrimonio tra Guzide e Sezai si avvicina, ma le sorprese sono dietro l’angolo. Mentre i due innamorati si preparano a pronunciare il fatidico sì, Oylum e Ozan scompaiono improvvisamente, lasciando tutti nell’ansia. Cosa ostacolerà la loro presenza? Scopriamolo nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani alle 14.10 su Canale 5, dove i colpi di scena sono assicurati.

È arrivato il giorno delle nozze di Guzide e Sezai, ma le cose non andranno come previsto. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento. Nuovo appuntamento domani con la dizi turca Tradimento, in onda alle 14.10 su Canale 5. Dopo tante tribolazioni, Guzide e Sezai stanno per convolare a nozze: qualcosa di terribile però, impedisce a Oylum e Ozan di arrivare in tempo alla cerimonia. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di giovedì 26 giugno. Dov'eravamo rimasti Oylum e Kahraman sono marito e moglie. Tra i due però, c'è crisi: Oylum infatti, ha incontrato Tolga in segreto, grazie a un'amica del ragazzo che voleva che i due si chiarissero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it