Tra un anno le carte di identità cartacee non saranno più valide | perché e come sostituirle

Tra meno di un anno, le carte di identità cartacee rischiano di diventare inutilizzabili per i cittadini italiani. Questo cambiamento è dettato dal Regolamento europeo 1157/2019, che prevede la sostituzione delle vecchie carte con i nuovi documenti elettronici entro il 3 agosto 2026, anche se la data ufficiale di eliminazione completa nell’UE è il 2031. Ecco come prepararsi e cosa fare per essere sempre certificati e in regola.

Tra poco più di un anno centinaia di cittadini italiani rischiano di rimanere senza documento di identità. Questo per effetto del Regolamento europeo 11572019, secondo cui tutte le carte di identità cartacee ancora circolanti alla data del 3 agosto 2026 perderanno la loro validità. In realtà il regolamento europeo sancisce come termine ultimo per l’eliminazione in tutta l’Unione dei supporti cartacei il 3 agosto 2031, ma le carte di identità italiane mancano di una caratteristica che accorcia il loro periodo di validità. La zona a lettura ottica. L’articolo 3 del Regolamento europeo specifica le caratteristiche di cui devono essere dotate le carte d’identità dell’Unione. 🔗 Leggi su Open.online

Tra meno di un anno, milioni di italiani dovranno affrontare una corsa contro il tempo per sostituire la loro carta di identità cartacea, ancora in uso ma destinata a scomparire.

Entro il 3 agosto 2026 tutte le carte d'identità cartacee non saranno più valide in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea.

