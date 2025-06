Tra porto natura e tartarughe liberate | la costa ravennate protagonista su Rai 1

Tra le acque cristalline di Porto Natura e il maestoso simbolo della tutela ambientale, la costa ravennate si prepara a brillare su Rai 1. La terza puntata di 'Linea Blu' ci porterà alla scoperta di un angolo di paradiso, dove il rispetto per il mare e le sue creature si unisce a momenti di grande emozione. Tra questi, il rilascio in mare di due tartarughe, un gesto di speranza e rinascita per l’ecosistema marino.

L'ambiente costiero e marino di Ravenna sarà protagonista della terza puntata della nuova edizione di 'Linea Blu', storico programma dedicato al mare di Rai 1. L'appuntamento è per sabato 28 giugno alle 14. Uno dei momenti clou della puntata sarà il rilascio in mare di due tartarughe della specie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

