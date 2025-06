Tra Messi e il Psg non c’è mai stato amore | a Parigi Leo era una stella cadente fischiato e criticato Le Parisien

Tra Messi e il Psg non è mai scattato il grande amore. La stella argentina, una volta fischiata e criticata dai tifosi parigini, ha lasciato un segno indelebile al suo addio. Ora, due anni dopo, il destino li riporta faccia a faccia in un contesto inatteso e simbolico: gli ottavi di finale del Mondiale per club. Un incontro che promette emozioni e rivincite su un terreno neutro, lontano da Parigi e dal passato.

Due anni dopo, Leo Messi e il Psg si rincontreranno dopo l’addio dell’argentino, passato all’Inter Miami. Le due squadre si affronteranno domenica negli ottavi di finale del Mondiale per club. Tra Messi e il Psg il feeling non è mai nato. Le Parisien scrive: Il destino ha voluto che la reunion si svolgesse su un terreno neutrale. A settemila miglia da dove è iniziata la loro avventura, in un’euforia quasi surreale come il torpore che ha oscurato la loro separazione due anni fa, le strade di Lionel Messi e del Psg si incroceranno di nuovo questa domenica ad Atlanta. Questo incontro più che essere uno scherzo del destino, sembra un dono dal cielo, un’occasione per rivivere i ricordi passati, buoni o cattivi che siano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tra Messi e il Psg non c’è mai stato amore: a Parigi Leo era una stella cadente, fischiato e criticato (Le Parisien)

