Tra inflazione e veleni Lo psicodramma del Cremlino sull’economia russa

Tra inflazione e veleni, il cremlino affronta un vero e proprio psicodramma sull’economia russa. Il recente Forum di San Pietroburgo ha messo in luce una profonda spaccatura tra chi sostiene che tutto vada bene e chi invece denuncia un declino imminente. Questa frattura, che appare più come una lotta di potere, segna le prime crepe nel panorama economico russo, coinvolgendo banchieri, ministri e il portavoce del Cremlino.

